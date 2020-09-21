Американские аналитики готовят общество к повышению военных расходов

Для атаки на западный российский анклав Калининград США нужно больше стратегических бомбардировщиков, чем есть сейчас или запланировано к производству в ближайшее время. На это указал американский военный аналитик из Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер.

По его данным, армия США сейчас располагает 140 самолетами подобного типа. Через 20 лет с учетом новых поставок и списания старой техники на вооружении должно стоять 175 стратегических бомбардировщиков. Этого недостаточно, нужно еще как минимум 50 подобных боевых машин, заявил Прейзуотер.

"Даже если у США будут базы и союзники в регионе, им потребуется гораздо больше бомбардировщиков, чтобы пробиться через интегрированную систему противовоздушной обороны Калининграда", – цитирует эксперта Defence One.

Аналогичное мнение аналитик высказывает в отношении военного конфликта Вашингтона с Пекином. Китай взял курс на увеличение количества вооружения. Американские истребители в некоторых случаях очень хороши, но дальность их полета ограничена, плюс они не могут нести много боеприпасов. Самолеты-невидимки, которые могут незаметно проникать глубоко в тыл врага, тоже не всегда удобны при столкновении с силами ПВО противника. Поэтому на первых этапах войны США нужны обычные дальние бомбардировщики типа B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, и вкладывать деньги в их модернизацию, производство и создание новых нужно уже сейчас, призывает аналитик.

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