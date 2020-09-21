Москва отказалась выполнять условия Вашингтона по СНВ-3

Москва отказалась выполнять условия Вашингтона по СНВ-3
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Россию не устраивает ультиматум США по договору о стратегических наступательных вооружениях

В Москве не готовы продлить СНВ-3 на условиях Вашингтона. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его мнению, требования США – это не что иное, как ультиматум. Таким был ответ замглавы МИД РФ на высказывание спецпосланника американского президента, пишет "Комсомольская правда".

Американские санкции за оружейные сделки с Ираном Россию не страшат, добавил Рябков. Кроме того, РФ не согласна с предложением Америки подключить к переговорам по данному вопросу Китай, передает телеканал "360".

Если Москва и Вашингтон к февралю 2021 года не подготовят президентский меморандум по вооружениям, то ДСНВ не будет продлен, заявил накануне Маршалл Биллингсли. И назвал "хорошим" предложение США по договору.

Эти слова прокомментировал постоянный представитель нашей страны при ООН. Если России не удастся договориться с США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, она найдет эффективные способы себя защитить, отметил в интервью РИА "Новости" Василий Небензя. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

США запугивали Германию из-за "Северного потока - 2" до ситуации с Навальным

Американцы угрозами пытаются остановить строительство газопровода

Кому положена выплата к пенсии в 75 тысяч рублей: ответили в ПФР

Дополнительная соцподдержка будет выдана только один раз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей