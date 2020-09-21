Россию не устраивает ультиматум США по договору о стратегических наступательных вооружениях

В Москве не готовы продлить СНВ-3 на условиях Вашингтона. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его мнению, требования США – это не что иное, как ультиматум. Таким был ответ замглавы МИД РФ на высказывание спецпосланника американского президента, пишет "Комсомольская правда".

Американские санкции за оружейные сделки с Ираном Россию не страшат, добавил Рябков. Кроме того, РФ не согласна с предложением Америки подключить к переговорам по данному вопросу Китай, передает телеканал "360".

Если Москва и Вашингтон к февралю 2021 года не подготовят президентский меморандум по вооружениям, то ДСНВ не будет продлен, заявил накануне Маршалл Биллингсли. И назвал "хорошим" предложение США по договору.

Эти слова прокомментировал постоянный представитель нашей страны при ООН. Если России не удастся договориться с США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, она найдет эффективные способы себя защитить, отметил в интервью РИА "Новости" Василий Небензя.

