Достоинства советской разработки перевешивают ее недостатки

Однажды придумав торпеду "Шквал", советские оружейники навсегда изменили картину подводного боя. Это признал американский эксперт по вопросам обороны и безопасности Кайл Мизоками.

"Шквал" поступил на вооружение в 1978 году. Эксперты сразу указали на существенные недостатки торпеды: шумная, с малой маневренностью. Но все минусы перевешивала ее скорость в 200 узлов. Учитывая, что лучшее подводное оружие в то время могло развивать скорость до 50 узлов, "Шквал" стал мощным аргументом Москвы.

Добиться столь высоких скоростных характеристик инженеры смогли за счет технологии превращения слоя воды перед носом торпеды в пар. Получается как бы паровая капсула, которая помогает преодолевать сопротивление воды, передает The National Interest.

Из-за этого, кстати, и получилась столь низкая маневренность "Шквала" – при отклонении от первоначального курса он покидает паровое пространство и теряет преимущество в скорости. Но учитывая тот факт, что противник просто не успеет уйти с прежнего места, этот недостаток не считается важным.

Над аналогом "Шквала" десятилетиями работают в разных странах. Но пока ни у США, ни у Германии нет даже успешного опытного образца. Некоторое время назад Иран сообщал, что создал нечто подобное, но точных характеристик нет.

Так что российские подлодки остаются единственными обладателями сверхскоростной торпеды, способной нести ядерный боезаряд. А ее модернизированная версия оставит противника совершенно беззащитным.