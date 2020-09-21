Украина готовит против России модернизированный танк Т-64БМ2

Украина готовит против России модернизированный танк Т-64БМ2
Фото: ITAR-TASS
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Завод имени Малышева и Харьковский бронетанковый завод (ХБТЗ) работает над новым вариантом модернизации знаменитого советского танка Т-64. На этот раз внимание уделят Т-64БМ2 – машина должна составить конкуренцию основному российскому танку Т-72Б3.

Как пишет Defense Express, ссылаясь на директора ХБТЗ Вячеслава Стрельца, на данный момент идет работа над корпусом танка, а в ближайшем будущем на машину установят новый мощный двигатель. По словам Стрельца, это будет современный танк. Всего планируется модернизировать 13 машин, а сумма контракта составляет 136 млн гривен.

Сейчас в составе ВСУ порядка 90 танков Т-64БМ "Булат". Всего Украина располагает примерно 700 машинами, однако, в основном, это устаревшие советские Т-64, Т-80 и Т-72. До уровня Т-64БМ модернизируются только Т-64Б.

Ходовая часть Т-64БМ "Булат" такая же, как у Т-64Б – 5ТДФМ объемом 13,6 литра и мощностью 850 л.с. Поэтому "фишкой" нового танка Т-64БМ2 может стать ее ходовая часть. Предположительно, мощность будет увеличена до 1000 л.с.

Что касается вооружения, то вероятно, оно будет идентичным: система управления огнем "Иртыш", 125-мм гладкоствольная пушка КБАЗ или 2А46М-1, а также комплекс управляемого вооружения "Комбат" с лазерным наведением. Когда новые Т-64БМ2 поступят на вооружение, непонятно. Пока в ВСУ дефицит даже Т-64БМ "Булат".

Александр ИЛЬИН

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