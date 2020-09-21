"Одна линия фронта": атаку на Донбасс связали с событиями в Белоруссии

"Одна линия фронта": атаку на Донбасс связали с событиями в Белоруссии
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Акции против Лукашенко отвлекут внимание от действий Киева

Власти Украины поддержали протесты в Белоруссии, поскольку им выгодно кровопролитие в соседней стране. К таким выводам пришел воевавший в Донбассе писатель Захар Прилепин.

По его оценке, Донбасс и Белоруссия – это одна линия фронта, поэтому в Киеве так "оживились" на фоне возможного госпереворота в Минске:

"Если жахнет-шарахнет в Белоруссии, перейдя в горячую фазу, ... сразу ВСУ попрут в атаку и на Донбасс",

написал Прилепин в телеграм-канале.

Он упрекнул Москву за то, что она позволила себя убедить в том, что в Донбассе нет войны. По мнению Прилепина, она продолжается, и будет лучше, если она закончится на условиях ЛНР, ДНР и РФ. В противном случае, Украина и ее партнеры дождутся удобного для себя момента и принудят к своим условиям.

Ранее Прилепин рассказал, на кого охотились спецслужбы Украины в России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе усилил границу с Украиной, заявив, что местные политики настроены к нему враждебно. В Киеве быстро отреагировали на эти слова. Еще раньше к белорусским рубежам были направлены дополнительные подразделения военных Незалежной.

Николай ВИКТОРОВ

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