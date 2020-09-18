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Слова Александра Лукашенко об "украинских политиках, которые развязывают войну" не остались незамеченными. Похоже, они пришлись не по душе главе МВД Незалежной Арсену Авакову, и тот не постеснялся в выражениях в адрес белорусского президента.
Министр заявил, что глава Белоруссии "свихнулся на своей власти" и говорит не от себя лично, а с подачи Кремля.
"Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина",
– написал Аваков в "Фейсбук". После чего отметил, что на Украине и о благе своей страны думают, и Белоруссии желают мира и процветания.
Затем глава МВД Незалежной сообщил, что его страна не вмешивается во внутренние дела других государств. Добавив: у каждого народа есть право самостоятельно решать свою судьбу, цитирует телеканал "360".
После этого Аваков посоветовал Лукашенко "попить водички" и успокоиться. Затем добавил, что украинцы – друзья белорусам. А в заключение обратился к президенту Республики с призывом поискать "бревно в своем глазу".
Ранее Лукашенко сообщил, что ему пришлось закрыть границы с тремя странами: Украиной и на западе страны – с Литвой и Польшей. По его словам, охрана этих территорий будет усилена.
Также президент Белоруссии попросил народы Литвы, Польши и Украины остановить своих "безумных политиков", передает RT.
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