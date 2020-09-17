Лукашенко: Белоруссия закрывает границу с Украиной

Лукашенко: Белоруссия закрывает границу с Украиной
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Батька сделал новое заявление на женском форуме "За Беларусь"

Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что вынужден закрыть границу с Украиной. Также перестанут работать погранпункты на западе страны – с Литвой и Польшей. Охрана этих территорий будет усилена. 

Об этом передает телеграм-канал "Раньше всех.Ну почти". Батька также объявил о том, что государству придется отвести войска с улиц, а пол-армии поставить под ружье, пишет издание Tut.by. Лукашенко отметил, что он вынужден отстроить защиту Союзного государства. 

В ходе своего выступления Лукашенко также обратился к украинцам, литовцам и полякам и призвал их остановить своих политиков, не дав им развязать войну. 

Президент Белоруссии также прокомментировал результаты прошедших в августе выборов главы государства. По его словам, 80% голосов нельзя фальсифицировать. Поэтому, отметил Батька, Белоруссия не нуждается в признании выборов – они состоялись. А блицкригу по захвату власти в Республике общественности не видать. 

Материал дополняется. 

Полина ИВАНОВА

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