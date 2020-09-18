Российские звезды записали песню по цитате Лукашенко

Российские звезды записали песню по цитате Лукашенко
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Многие восприняли это как поддержку белорусского президента и его соратников

В "Ютуб" появился музыкальный клип, посвященный судьбе Белоруссии. В съемках участвовали артисты из России и Республики.

Среди звезд российского шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Николай Басков, Анита Цой, Диана Гурцкая, Александр Буйнов и другие. Песня называется "Любимую не отдают" и провозглашает лозунг "Артисты за мир".

Использованная в песне фраза "Любимую не отдают" была сказана Александром Лукашенко накануне прошедших в августе президентских выборов. 

Музыка и слова песни принадлежат популярному белорусскому дуэту "Аура", состоящему из Юлии Быковой и Евгения Олейника.

В "Ютуб" клип набрал немного – около 50 тысяч просмотров. Ни одного лайка или комментария поставить к видео нельзя – эту функцию отключили заранее.  

Ранее один из артистов, принявших участие в записи песни, стал объектом ненависти в Сети. На инстаграм-странице Николая Баскова появилось множество негативных комментариев. Дело в том, что 17 сентября певец стал хедлайнером концерта, который прошел в поддержку Александра Лукашенко на "Минск-Арене". За это противники нынешнего президента Республики обрушили на артиста свой гнев.

"Ну что, Коля, за сколько продал свою честь и белорусский народ?" – поинтересовались они. 

Пока реакции от людей на песню о Белоруссии нет.

Напомним, с 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты, цель которых – заставить Александра Лукашенко покинуть пост президента Республики. Многие выступают за то, чтобы страной управляла Светлана Тихановская. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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