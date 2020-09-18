Предпринимаемые руководством республики меры могут усилить раскол в обществе

Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко запретить въезд и выезд на территорию республики из Польши и Литвы не понравится ни белорусам, ни европейцам. В этом уверен белорусский аналитик Дмитрий Болкунец.

Он напомнил, что в разгар пандемии коронавируса Лукашенко был одним из немногих правителей, кто оставит границы страны открытыми. Сейчас же он решил закрыть польский и литовский участок госграницы и усилить контроль на украинском направлении, объясняя это требованиями безопасности. На самом деле, президент таким образом запугивает население, считает Болкунец.

По его мнению, решение Лукашенко еще сильнее расколет общество, пишет "Взгляд". Оппозиция отреагирует на это акциями протеста в ближайшие выходные, а страны ЕС на саммите 24-25 сентября примут санкции.

"Главе Белоруссии закроют въезд в страны Евросоюза. И не только ему, но и его ближайшему окружению", – предположил Болкунец.

Накануне Лукашенко выступил перед поддерживающими его женщинами и сообщил, что вынужден "пол-армии поставить под ружье", передает "МИР 24".

Глава Белоруссии также отметил, что обсуждал вопрос совместной обороны границ Союзного государства с президентом России Владимиром Путиным и руководителем военного ведомства РФ Сергеем Шойгу, сообщает Пятый канал.