Суд продлил арест белорусской оппозиционерки Колесниковой

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Арест Марии Колесниковой продлили по решению суда. Представительница оппозиции пробудет под стражей до 8-го ноября.
Адвокат Колесниковой Людмила Казак сообщила, что жалоба защиты на арест Марии еще не рассмотрена судом, передает РИА "Новости".
Ранее члена президиума Координационного совета оппозиции Республики обвинили в том, что она призывала захватить власть в стране. Колесниковой грозит до пяти лет лишения свободы.
Также стало известно, что в Белоруссии арестовали соратника Колесниковой – ее адвоката Илью Салея. До 19 сентября ему могут предъявить обвинения.
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