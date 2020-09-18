Суд продлил арест белорусской оппозиционерки Колесниковой

продолжениеВ Европе отмахнулись от угрозы оккупации Белоруссии Россией
Марию обвинили в призывах к захвату власти в Республике

Арест Марии Колесниковой продлили по решению суда. Представительница оппозиции пробудет под стражей до 8-го ноября.

Адвокат Колесниковой Людмила Казак сообщила, что жалоба защиты на арест Марии еще не рассмотрена судом, передает РИА "Новости".  

Ранее члена президиума Координационного совета оппозиции Республики обвинили в том, что она призывала захватить власть в стране. Колесниковой грозит до пяти лет лишения свободы.

Также стало известно, что в Белоруссии арестовали соратника Колесниковой – ее адвоката Илью Салея. До 19 сентября ему могут предъявить обвинения. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Чьими руками США орудуют в Крыму: на полуострове дали ответ

Сообщения зарубежных журналистов о помощи США "украинским подразделениям" на российской территории никого не удивили

Не Россия: эксперт назвал главную мишень в "отравлении" Навального

Пока желаемых результатов не достигли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей