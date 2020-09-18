Суд продлил арест белорусской оппозиционерки Колесниковой

Марию обвинили в призывах к захвату власти в Республике

Арест Марии Колесниковой продлили по решению суда. Представительница оппозиции пробудет под стражей до 8-го ноября.

Адвокат Колесниковой Людмила Казак сообщила, что жалоба защиты на арест Марии еще не рассмотрена судом, передает РИА "Новости".

Ранее члена президиума Координационного совета оппозиции Республики обвинили в том, что она призывала захватить власть в стране. Колесниковой грозит до пяти лет лишения свободы.

Также стало известно, что в Белоруссии арестовали соратника Колесниковой – ее адвоката Илью Салея. До 19 сентября ему могут предъявить обвинения.