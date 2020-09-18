В Европе отмахнулись от угрозы оккупации Белоруссии Россией

В Европе отмахнулись от угрозы оккупации Белоруссии Россией
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
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Евросоюз готов урегулировать все проблемы

Россия не сможет помешать демократическим процессам в Белоруссии и у нее нет возможности оккупировать республику. Забота о белорусах – теперь дело Европы, уверена специалист парижского Института политических исследований Мари Мендрас.

С ее точки зрения, дни президента Александра Лукашенко сочтены. Он проиграл выборы, потерял поддержку народа. Лидер Кремля Владимир Путин это понимает и не собирается спасать соратника.

"У Москвы нет серьезного плана вторжения в Белоруссию, ведь там нет ни Крыма, ни Донбасса",

- цитирует Мендрас Die Tageszeitung. Теперь, по ее мнению, важно не допустить повторения украинского сценария, когда Россия создала в соседней стране проблемы, а потом отказалась их решать. Поэтому никакого посредничества России в белорусском конфликте быть не должно. Минск готов оторваться от Москвы, как раньше это сделали Тбилиси и Киев. Брюссель обязан ему в этом помочь, настаивает французский политолог.

"Европа должна продемонстрировать Путину свое право позаботиться о будущем Белоруссии", – заявила Мендрас.

Накануне Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой, где обосновались белорусские оппозиционеры. Эксперты ждут негативных последствий этого решения.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей Зашелов
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<цензура> нам знать что там думают в Париже о Беларуси, если они у себя не могут разобраться?!
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