Задержанному могут предъявить обвинения до 19 сентября

Адвокат Марии Колесниковой Илья Салей арестован на трое суток по решению следственных органов. Такое заявление сделал представитель штаба оппозиционера Глеб Германчук.

Он добавил, что следствие имеет в распоряжении десять дней, чтобы предъявить Салею обвинения с момента его задержания – до 19 сентября. Такая же история с Колесниковой и Максимом Знаком, с аналогичным сроком, сообщил Германчук в беседе с "Интерфаксом".

Все задержанные обвиняются в действиях антигосударственной направленности. Возбуждено уголовное дело после создания оппозиционного Координационного совета, в состав которого входят Колесникова и Знак.

В СК Белоруссии заявили, что имеются доказательства о причастности задержанных к попыткам дестабилизации внутригосударственной обстановки в Республике.

Ранее Колесникова обратилась в СК с заявлением, в котором изложила все события, произошедшие с ней перед задержанием 8 сентября.