Оппозиционерка пожаловалась на обидчиков в СК Белоруссии

Белорусская активистка Мария Колесникова сообщила, что ее хотели убить, а с территории Республики выпроваживали силой. Она написала заявление в Следственный комитет, в котором подробно изложила все события, которые происходили с ней перед задержанием 8 сентября. В четверг, 10 сентября, эту бумагу передала в СК адвокат Колесниковой Людмила Казак.

По словам активистки, 7 сентября ее незаконно задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и Комитета госбезопасности. Они угрозами пытались добиться согласия покинуть Белоруссию.

"Заявлялось, что (...) меня все равно вывезут: живой или по частям", - рассказала Колесникова.

Ее также обещали посадить на 25 лет и "устроить проблемы" в тюрьме. После того, как Колесникова отказалась выполнить требования силовиков, ее с мешком на голове запихнули в микроавтобус и повезли к пункту пропуска "Александровка" на границе с Украиной. Однако переправить через границу спецслужбы ее не смогли, так как она порвала свой паспорт. Тогда ее снова задержали.

На этом основании оппозиционерка требует возбудить уголовные дела в отношении сотрудников МВД и КГБ, которых она может узнать в лицо. Выдержки из заявления активистки опубликованы на сайте бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Адвокат Колесниковой намерена добиваться, чтобы заявлению ее клиентки дали ход. Она сообщила, что на теле Марии есть синяки и у нее проблемы с сердцем, передает URA.RU.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что Колесникову похитили в Минске на глазах очевидцев. Позже стало известно, что она вместе с другими оппозиционерами пыталась уехать на Украину, но была выкинута из машины перед границей. После этого ее и еще некоторых активистов задержали по обвинению в попытке госпереворота.

Колесникова входила в предвыборный штаб Бабарико, а затем стала выступать от лица бежавшей в Литву Светланы Тихановской. По инициативе оппозиции в Белоруссии был создан Координационный совет по трансферу власти, пишет "Царьград".

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. При регистрации ЦИК отсеял часть претендентов на пост главы государства. В итоге победил Лукашенко, на втором мечте с большим отрывом оказалась Тихановская. Многие не согласились с таким исходом выборов. На днях Лукашенко признал, что засиделся в кресле президента, и допустил досрочные выборы, дату которых назовут зимой.