Колесникова раскрыла детали своего похищения
Белорусская активистка Мария Колесникова сообщила, что ее хотели убить, а с территории Республики выпроваживали силой. Она написала заявление в Следственный комитет, в котором подробно изложила все события, которые происходили с ней перед задержанием 8 сентября. В четверг, 10 сентября, эту бумагу передала в СК адвокат Колесниковой Людмила Казак.
По словам активистки, 7 сентября ее незаконно задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и Комитета госбезопасности. Они угрозами пытались добиться согласия покинуть Белоруссию.
"Заявлялось, что (...) меня все равно вывезут: живой или по частям", - рассказала Колесникова.
Ее также обещали посадить на 25 лет и "устроить проблемы" в тюрьме. После того, как Колесникова отказалась выполнить требования силовиков, ее с мешком на голове запихнули в микроавтобус и повезли к пункту пропуска "Александровка" на границе с Украиной. Однако переправить через границу спецслужбы ее не смогли, так как она порвала свой паспорт. Тогда ее снова задержали.
На этом основании оппозиционерка требует возбудить уголовные дела в отношении сотрудников МВД и КГБ, которых она может узнать в лицо. Выдержки из заявления активистки опубликованы на сайте бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Адвокат Колесниковой намерена добиваться, чтобы заявлению ее клиентки дали ход. Она сообщила, что на теле Марии есть синяки и у нее проблемы с сердцем, передает URA.RU.
Ранее белорусские СМИ сообщили, что Колесникову похитили в Минске на глазах очевидцев. Позже стало известно, что она вместе с другими оппозиционерами пыталась уехать на Украину, но была выкинута из машины перед границей. После этого ее и еще некоторых активистов задержали по обвинению в попытке госпереворота.
Колесникова входила в предвыборный штаб Бабарико, а затем стала выступать от лица бежавшей в Литву Светланы Тихановской. По инициативе оппозиции в Белоруссии был создан Координационный совет по трансферу власти, пишет "Царьград".
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. При регистрации ЦИК отсеял часть претендентов на пост главы государства. В итоге победил Лукашенко, на втором мечте с большим отрывом оказалась Тихановская. Многие не согласились с таким исходом выборов. На днях Лукашенко признал, что засиделся в кресле президента, и допустил досрочные выборы, дату которых назовут зимой.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Новости партнеров
Самое читаемое
Шоу-бизнес
- Есть подтверждения: Семенович закрутила роман с Губерниевым
- СМИ: Петросян избавляется от жилья в Сочи из-за конфликта со Степаненко
- "Очень похож на отца": как выглядит взрослый сын Андрейченко и Дунаевского
- Психически нездоров: Легкоступова узнала диагноз мужа незадолго до трагедии
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий