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Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой не дали покинуть страну ее же товарищи. Женщину вытолкнули из машины около пункта пропуска на границе. Об этом сообщили в Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии.
По уточненным данным, члены созданного оппозицией Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу Белоруссии в сторону Украины во вторник, 8 сентября, в 4.10 утра. Но проходя таможенные процедуры в пункте пропуска Александровка, они создали опасную ситуацию на дороге и чуть не сбили патрульного:
"Завидев этот пограничный наряд, транспортное средство, на котором следовала эта группа, резко ускорилась и создала угрозу жизни военнослужащему", – приводит РБК рассказ представителя ГПК.
Более того, под угрозой оказалась и жизнь оппозиционерки Марии Колесниковой. По словам пограничников, женщина покинула автомобиль BMW на полном ходу.
"Вероятнее всего, ее вытолкнули из транспортного средства", – предположили в ГПК.
Колесникова, к счастью, не пострадала. Ее подобрали и задержали правоохранительные органы Республики. Идет расследование, уточняют местные власти. Кравцов и Родненков тоже задержаны – но уже на Украине. Об этом РИА "Новости" сообщили в ГПК Белоруссии.
Накануне белорусские СМИ сообщили, что Колесникову похитили прямо в центре Минска, запихнув ее в автомобиль на глазах прохожих. Позже появилась информация, что активистка вместе с соратниками уехала на Украину.
В Белоруссии 9 августа прошло голосование за кандидата в президенты. Победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры, большинство из которых находится за пределами Белоруссии, отказались признавать итоги выборов и создали Координационный совет по переходу власти.
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