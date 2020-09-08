Политики покинули Республику рано утром

Мария Колесникова в сопровождении еще двух членов Координационного совета оппозиционных сил Белоруссии уехала в Незалежную.

О том, что видная белорусская оппозиционерка и два ее неназванных соратника покинули родину, стало известно от сотрудников погранкомитета Республики, передает РИА "Новости".

Однако другие источники уверяют, что Марии Колесниковой не удалось пересечь госграницу. По данным БелТА, оппозиционерка организовала побег совместно с членами КС Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым – они сейчас находятся на территории Украины. Сама же Мария была задержана на границе за попытку незаконно покинуть Республику.

В КС прокомментировали ситуацию с Колесниковой. По словам члена президиума Максима Знака, оппозиционерка не собиралась покидать Белоруссию, однако, где она сейчас находится, он не в курсе. Знак также добавил, что у оппозиционерки не было подписки о невыезде, передает РИА "Новости".

Вчера утром в СМИ появилась информация об исчезновении соратницы бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По данным журналистов, Колесникову похитили неустановленные лица и увезли в неизвестном направлении. События разворачивались прямо в центре Минска на глазах у многих очевидцев.



Теперь выясняется, что оппозиционерка пыталась попасть на Украину. К слову, в МИД Незалежной недавно заявили о прекращении всех контактов с Белоруссией. Некоторые представители общественности расценили этот поступок как недостойный по отношению к соседнему государству.