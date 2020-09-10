Появились подробности встречи Лукашенко с российским послом

Белорусский лидер отметил, что страны продвинулись в решении некоторых проблем

В четверг, 10 сентября, Александр Лукашенко провел беседу с послом России Дмитрием Мезенцевым. Белорусский лидер отметил, что двум странам удалось серьезно продвинуться в решении накопившихся проблем и вопросов. 

Президент рассказал, что во время встречи правительственных организаций двух стран удалось достичь довольно хороших договоренностей, передает БелТа. Главная задача – сохранить эту динамику. 

Кроме обсуждения насущных тем, Мезенцев вручил Лукашенко необычный подарок в честь прошедшего дня рождения лидера Белоруссии. Как указывает телеканал "360", посол подарил ему книгу о раритетах времен ВОВ, а также карту с белорусскими областями в составе Российской империи, которая включает в себя Витебскую, Гродненскую, Минскую и Могилевскую губернии. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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