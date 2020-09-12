Украинский журналист назвал имя нового лидера Белоруссии

Дмитрий Гордон раскрыл коварный "план" России. Он нашел "руку Кремля" в белорусских протестах, которые начались после выборов президента.

По словам журналиста, который стал гостем на ток-шоу Савика Шустера "Свобода слова", российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко "ненавидят" друг друга. Сейчас Батька во главе республики якобы стал невыгоден Москве. А потому в планах Кремля – заменить его. Гордон в эфире даже назвал имя будущего президента.

По мнению журналиста, лидером Белоруссии станет Мария Колесникова, вокруг "похищения" которой недавно разгорелся настоящий скандал. Сейчас она арестована – ее подозревают в призывах к захвату власти.

Изначально Колесникову не трогали, хотя она выходила на митинги вместе с другими оппозиционерами. В этом Гордон усмотрел приказ Кремля – мол, Лукашенко сказали ее не трогать. Однако позже ее все же арестовали. Но и здесь журналист нашел признаки готовящейся замены власти в Белоруссии. Он считает, что таким образом Колесниковой создают легенду пострадавшего лидера оппозиции.

"…они собираются заменить Лукашенко на Марию Колесникову",

– заявил Гордон в эфире ток-шоу.

Теорию о замене Лукашенко, которую якобы готовит Москва, раздувают и зарубежные СМИ. Так, немецкий журналист ранее высказался о грядущем визите белорусского лидера в столицу России и предрек, что Батька может уйти с поста президента после переговоров.