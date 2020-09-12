Сюрприз для силовиков: из-за протестов в Белоруссии увеличится число "беременных"

Сюрприз для силовиков: из-за протестов в Белоруссии увеличится число "беременных"
Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Митинги против Лукашенко приобретают все более причудливые формы

Волнения в Белоруссии не стихают уже несколько недель. Народ вышел на улицы после выборов президента в августе. Победил Александр Лукашенко, однако честными итоги посчитали не все жители республики.

В стране продолжаются протесты, происходят столкновения с силовиками, особо активных митингующих задерживают. Так, накануне, 11 сентября, задержали 32 человека. Об этом пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова написала в своем Телеграм.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток. За организацию массовых беспорядков грозит уголовная ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Протестующие, судя по всему, сдаваться не собираются. Стало известно о новом психологическом ударе, который ждет силовиков. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на инструкции в соцсетях. Так, планируется, что в ближайшее время на улицы выйдут беременные женщины. Предполагается, что будут использовать накладные животы. Однако участники протестов предупреждают: на митингах могут быть и дамы, которые действительно в положении.

"…перестанет быть человеком тот, кто осмелится дотронуться до беременной женщины!!! Внимание ОМОН и другие службы! Живот у женщины может быть настоящий!"

цитирует одно из сообщений "Комсомольская правда".

Ранее о ситуации в Белоруссии высказался одиозный журналист Дмитрий Гордон. Он заявил, что Москва намерена заменить Александра Лукашенко на Марию Колесникову.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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