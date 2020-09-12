Актер считает, что смена президента в Белоруссии приведет к большим проблемам

Иван Охлобыстин прокомментировал ситуацию в республике. После выборов президента в августе в Белоруссии не утихают протесты. Артист уверен – если сменится власть, не стоит ждать ничего хорошего.

В беседе с журналистами он отметил, что Александр Лукашенко – жесткий лидер.

"Он крепко поддушил народ – сажали ни за что, перегибали на местах",

– заявил Охлобыстин "Газете.ру".

Однако не стоит забывать и о заслугах белорусского лидера, считает звезда. К ним относится сохранение сельского хозяйства. Живут многие белорусы не в роскоши, однако сохраняется некая стабильность.

"В Белоруссии сохранилась хорошая часть Советского Союза".

Комментируя происходящее в стране сейчас, Охлобыстин заявил, что если президента все же вынудят покинуть свой пост, обернется это гигантскими проблемами. Он привел в пример многие "цветные революции", когда те, кто их спровоцировал, отходят в сторону, оставив в государстве разруху.

Занимать сторону оппозиции либо сторонников Лукашенко Охлобыстин отказался. Он лишь отметил, что сопереживает и надеется, что ситуация разрешится мирным путем.

Ранее о смене власти в Белоруссии заговорил украинский журналист Дмитрий Гордон, усмотревший в протестах "руку Кремля".