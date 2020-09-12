"Он крепко поддушил народ": Охлобыстин высказался об ошибках и заслугах Лукашенко

"Он крепко поддушил народ": Охлобыстин высказался об ошибках и заслугах Лукашенко
Иван Охлобыстин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Актер считает, что смена президента в Белоруссии приведет к большим проблемам

Иван Охлобыстин прокомментировал ситуацию в республике. После выборов президента в августе в Белоруссии не утихают протесты. Артист уверен – если сменится власть, не стоит ждать ничего хорошего.

В беседе с журналистами он отметил, что Александр Лукашенко – жесткий лидер.

"Он крепко поддушил народ – сажали ни за что, перегибали на местах",

заявил Охлобыстин "Газете.ру".

Однако не стоит забывать и о заслугах белорусского лидера, считает звезда. К ним относится сохранение сельского хозяйства. Живут многие белорусы не в роскоши, однако сохраняется некая стабильность.

"В Белоруссии сохранилась хорошая часть Советского Союза".

Комментируя происходящее в стране сейчас, Охлобыстин заявил, что если президента все же вынудят покинуть свой пост, обернется это гигантскими проблемами. Он привел в пример многие "цветные революции", когда те, кто их спровоцировал, отходят в сторону, оставив в государстве разруху.

Занимать сторону оппозиции либо сторонников Лукашенко Охлобыстин отказался. Он лишь отметил, что сопереживает и надеется, что ситуация разрешится мирным путем.

Ранее о смене власти в Белоруссии заговорил украинский журналист Дмитрий Гордон, усмотревший в протестах "руку Кремля".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

maxim medvedev
Ответить
Предприятия сельского хозяйства все банкроты, у многих счета в банках арестованы, зарплаты выдают на еду. Поля засеиваются, но прибыль идет приближенным к телу лицам, все что есть это показуха.
1
новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Гордон заявил о планах Кремля заменить Лукашенко

Украинский журналист назвал имя нового лидера Белоруссии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей