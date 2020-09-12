Истошно кричащие женщины блокируют автобусы омоновцев в Белоруссии

Истошно кричащие женщины блокируют автобусы омоновцев в Белоруссии
Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Протесты продолжаются - на улицах творится настоящая вакханалия

Серьезным испытанием для психики силовиков, похоже, стал сегодняшний женский марш в Белоруссии.

На кадрах, которые публикуют телеграм-каналы, видно, как истошно кричащие женщины в Минске "сражаются" с омоновцами. Акция протеста проходит в эти минуты в Минске. Как передает RT, собираться на площади Свободы участницы начали около трех часов дня. Изначально женщин было около двухсот, однако народ продолжает подтягиваться.

Позже начались задержания – протестующим напомнили, что акция незаконна и начали упаковывать в автозаки. О задержаниях сообщает РИА Новости. Точные данные пока неизвестны. Их женщины дважды блокировали. Как видно на одном из роликов, участницы митинга окружили автобус ОМОНа и колотили по нему руками, выкрикивая "Позор!"

Телеграм-канал Mash передает, что одна из девушек сорвала маску с омоновца, за что получила по лицу.

Ранее СМИ сообщили, что на акции протеста женщины планируют выйти с накладными животами.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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