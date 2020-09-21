Бомбардировщики Ту-160 установили новый рекорд

Бомбардировщики Ту-160 установили новый рекорд
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Самолеты пролетели половину экватора

Стратегические бомбардировщики Ту-160 поставили новый рекорд продолжительности полета. Экипажи генерал-майора Олега Пчелы и подполковника Сергея Волковицкого преодолели свыше 20 тысяч километров за 25 часов.

Как сообщает Минобороны, за это время самолеты заправились в воздухе три раза от шести Ил-78. "Белые лебеди" взлетели с авибазы Энгельс в Саратовской области. Полет проходил над нейтральными водами сразу двух океанов – Северного Ледовитого и Тихого. А именно над Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотскими Баренцевым морями. В конце самолеты вернулись на базу.

На отдельных участках рекетоносцы сопровождали истребители стран НАТО. В это время Ту-160 на всякий случай прикрывали Су-35С ВКС России.

Летчики побили рекод десятилетней дальности. Тогда время полета составило 24 часа 24 минуты.

Одними из первым отечественных летчиков, которые устанавливали рекорд дальности и продолжительности полета были Михаил Громов, Андрей Юмашев и Сергей Данилин. В 1937 году на самолете АНТ-25 разработки КБ Туполева они совершили беспосадочный перелет Москва – Северный полюс – США. Мировой рекорд дальности по ломаной линии составил 11,5 тыс. километров.

Александр ИЛЬИН

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