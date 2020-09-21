Непродление СНВ-3 станет спусковым крючком для губительной гонки вооружений

Накануне в Москве назвали условия Вашингтона для продления договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) ультиматумом.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что характер требований США к России не отвечает представлениям Кремля о том, что нужно делать в интересах стратегической стабильности.

Таким образом, шансы, что договор между Россией и США будет продлен в феврале будущего года, приближается к нулю. Ранее страны вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен для предотвращения ядерной войны в Европе.

США требуют включить в список СНВ-3 новейшие виды стратегических вооружений, в частности, это "Авангард", "Посейдон". Кроме того, Штаты хотят подвести под договор и тактическое ядерное оружие и, наконец, третий, очень сложный пункт – присоединение к сделке Китая, который пока, мягко говоря, не горит желанием это сделать.

В ближайшие годы на модернизацию ядерного потенциала США намерены потратить колоссальную сумму – $85 млрд. Большая часть пойдет на замену ракет Minuteman III, новинка должна стать ответом на российскую ракету "Сармат". По данным Defense News, за несколько десятилетий на ядерное оружие будет потрачено $1,5 трлн.

И по мнению американского издания, подобная перспектива не должна радовать американских налогоплательщиков, так как баллистические ракеты в шахтах не такое эффективное оружие, как может показаться. Намного опаснее подлодки с "Трайдентами" и стелс-бомбардировщики. Единственная роль "Минутмэнов" – сдерживающая, в то время как подлодки и авиация могут быть применены в более близких к реальности военных конфликтах.

Если СНВ-3 не будет продлен, а скорее всего, так и будет, США со стопроцентной вероятностью потратятся на новые ракеты и завершат свои гиперзвуковые программы. Но, как пишет Defense News, ни российская, ни китайская противоракетная оборона не сможет отбить атаку третьих "Минутмэнов", поэтому новая программа, скорее, является частью предвыборной гонки в США.