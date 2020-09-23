Ракета так никуда и не улетела

Во время активной фазы учений украинской армии "Объединенные усилия" в самый ответственный момент дал осечку американский ПТРК "Джавелин". В это время за маневрами на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области наблюдал президент Украины Владимир Зеленской.

Как пишет "Униан" со ссылкой на сюжет телекомпании ТСН, комплекс должны были задействовать во время контрнаступления на условного противника. Пусковой механизм сработал, однако ракета так и не вылетела.

Генерал-майор Валерий Залужный, командующий войсками оперативного командования "Север", комментируя инцидент, сказал, что возможно, это была ошибка оператора.

В любом случае, военным удалось сэкономить, так как одна ракета для "Джавелина" стоит примерно $70 тыс. По это причине военные эксперты полагают, что эти ПТРК в случае начала конфликта погоды не сделают, так как ракеты быстро кончатся, а раздобыть новые быстро точно не получится.

"Джавелины" доставили на Украину весной 2018 года, а в мае их опробовали в ВСУ. Всего Киев закупил тогда 210 противотанковых ракет и столько же комплексов за $47 млн. Эти ПТРК сделаны по принципу "выстрелил и забыл, то есть даже выпущенная из-за угла ракета должна найти и поразить танк, БТР или любую другую технику. Недавно американцы разработали универсальные ракеты "Джавелин" для уничтожения как техники, так и живой силы и укреплений.