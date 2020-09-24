Истребители легко будут действовать парой

Относительно небольшая скорость F-35 стала одним из главных поводом критиковать этот самолет. Несмотря на то, что учебные бои с истребителями четвертого поколения показали, что "тридцать на пятый" одерживает верх в девяти случаях из десяти, "хейтеры" F-35 буквально "хоронят" его в ближнем бою с Су-57 или Су-35С.

Однако теперь F-35 сможет легко вызвать на подмогу F-22. Как пишет журнал The National Interest, на оба самолета поставят один "радиотранслятор", а если быть точнее, сложную систему передачи данных Multi-Function Advanced Datalink (MADL). Новинку разработала и тестирует компания Northrop. Уже очень скоро F-35 и F-22 смогут летать хоть в одной эскадрилье. Но главное, они смогут обмениваться по надежно защищенным каналам связи, не выдавая себя наземным средствам ПВО.

NI рисует несколько сценариев: например, F-35 незаметно пробирается в тыл противника, но видит приближающихся истребителей. Видя, что одному ему не справиться, летчик вызывает на подмогу эскадрилью F-22, передав ее пилотам информацию о местонахождении противника. В другой ситуации, наоборот, летчику F-22 может понадобиться уникальный радар F-35, который первым обнаружит цели.

В состав новой системы входит радиооборудование, программное обеспечение а антенны. От помех MADL защищает специальное устройство Freedom 550. Один многофункциональный блок выполняет до 25 различных функций. Скрытый режим поддерживается за счет использования небольшого количества модулей для соединения двух каналов передачи данных через преобразователь. Это помогает защитить связь, так как обычная антенна, скорее всего, выдаст самолет.

Кроме того, оба самолета, судя по всему, смогут работать с одними и теми же беспилотниками, которые очень скоро станут неизменными спутниками истребителей.