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Армения опровергла данные Азербайджана о 550 погибших со стороны Еревана. Об этом написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на странице ведомства в Facebook.
При этом он не прокомментировал потери техники. Как сообщал до этого Баку, Армения якобы потеряла 22 единицы бронетехники, включая танки, 15 зенитно-ракетных комплексов "Оса", 18 беспилотиников, 8 артустановок и 3 склада с боеприпасами.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что в Карабахе работали не только азербайджанские военные, но и турецкие F-16 и беспилотники. Министерство обороны НКР ранее признало гибель более 30 своих военнослужащих.
Что касается потерь Азербайджанской стороны, то по словам того же Ованнисяна, они составляют 200 человек, 30 единиц бронетехники и 20 дронов. Баку, разумеется, эти цифры опровергает.
Сообщения о потерях Армении и Азербайджана в неугасающем Карабахском конфликте давно стали частью информационной войны, которая никогда и не прекращалась. СМИ двух стран традиционно выставляют друг друга агрессорами, и ни о каком примирении никогда речь даже не заходила.
Совсем недавно интернет облетели видеоролики, в котором толпа азербайджанцев шла в направлении границы НКР с призывами начать боевые действия.
Азербайджан традиционно поддерживает Турция, обладающая мощной армией, а однако на территории Армении располагается российская военная база Гюмри. Также в этой стране с 2016 года на дежурстве находятся приведенные из России оперативно-тактические комплексы "Искандер". По данным СМИ, их операторами являются российские военные.
На этот раз ситуация намного серьезнее: правительство Армении даже приняло решение объявить в стране военное положение и мобилизацию. Больницы прекратили плановый прием.
Нагорный Карабах, а также семь прилегающих к нему районов объявили независимыми в ходе войны 1988 – 1994 годов, когда со стороны Армении и Азербайджана погибли порядка 30 тыс. человек. Баку не признает НКР и считает эту территорию своей. С 1994 года действует режим прекращения огня, однако он периодически нарушается.
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