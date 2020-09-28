Наступление могло быть спланировано заранее

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что в Карабахе были применены турецкие истребители F-16. Около месяца они базировались в Азербайджане под предлогом учений. По его словам, азербайджанская сторона использует самое современное вооружение Турции в противостоянии с Арменией.

Арутюнян отметил, что в ходе столкновения Карабах потерял часть позиций в районе Талиша, есть "десятки погибших". Он заявил, что против них воюет не Азербайджан, а Турция, поскольку применяются не только турецкие беспилотники и самолеты, но также и воинские соединения страны. Президент заявил, что имеет в виду не наемников из других стран.

Военной поддержкой, которую оказывает турецкая сторона Азербайджану обеспокоены и в Армении. Глава МИД Зораб Мнацаканян заявил об "агрессивной" помощи от Турции. Он утверждает, что агрессия была спланирована заранее двумя странами, пишет РИА ФАН.

Напомним, военный конфликт в Нагорном Карабахе обострился накануне. В Азербайджане заявили, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения с Карабахом. В Армении утверждают, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Эксперты также полагают, что на разжигание конфликта повлияла третья сторона. Сатановский указал, какие выгоды столкновение в Карабахе может повлечь для Турции.