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Россия отмечает, что в риторике вокруг нагорнокабахского конфликта следует быть сдержаннее – как внешним игрокам, так и внутренним. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского МИД Андрей Руденко.
Он отметил, что основной задачей сейчас является прекращение огня в зоне конфликта и возвращение к переговорам, пишет РИА "Новости".
В МИД отказались комментировать информацию о якобы участии сирийских наемников в конфронтации. Ранее подобная информация появлялась в СМИ. Армения заявила, что пока проверяет информации о наличии сирийских боевиков, сражающихся на стороне Азербайджана.
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