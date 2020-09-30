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Два штурмовика Су-25 армянских ВВС врезались в гору, в результате чего взорвались. Такое заявление сделал помощник главы Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Сообщения о взрыве военных бортов Армении появились после сообщений об уничтожении армянской авиации истребителем ВВС Турции, передает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что F-16 турецких сил сбил Су-25, которым управлял пилот армянской авиации Валерий Данелин. По словам главы пресс-службы Минобороны Армении, речь идет о провокационных действиях с турецкой стороны.
Также Ереван заявлял, что перехватил на территории Карабаха, где в настоящее время проводятся боевые действия, переговоры пилотов, которые велись на турецком языке. В Баку отрицают привлечение Анкары к конфликту в Карабахе.
Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоров с Ереваном по конфликту в НКР не последует.
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