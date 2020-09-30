Ереван утверждает, что вражеские силы используют технику турецкого производства

Армянские ВС смогли перехватить на территории Карабаха переговоры пилотов, которые велись на турецком языке. Об этом сообщил представитель военного ведомства Армении Арцрун Ованнисян.

Также в Минобороны Армении сообщили, что азербайджанская армия атаковала карабахские отряды с помощью артиллерийской техники турецкого производства, стараясь избегать зоны действия средств противовоздушной обороны.

"Используются ракеты большой дальности класса "воздух-земля", – сообщил Ованиссян на своей странице в "Фейсбуке".

Баку, в свою очередь, опровергает привлечение турецких сил к военным действиям в Карабахе. Ереван же заявляет о том, что смог обнаружить в регионе позиции армии Турции.

Ранее Ованнисян опроверг заявления Баку об уничтожении армянской С-300 на территории НКР. До этого представители Азербайджана сообщали, что смогли вывести из строя вражескую ЗРК.