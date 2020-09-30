Сенаторы требуют военных вернуть народу зря потраченные деньги

Пентагон вынужден инвестировать порядка $70,6 млн для решения проблем с запчастями истребителей пятого поколения F-35. Как сообщает Defense News, Минобороны США и компания Lockheed Martin заключили соответствующий контракт. Как оказалось, не налаженная замена деталей на самолете привела к большим затратам на рабочую силу.

Ранее ВВС США были вынуждены изъять из работы порядка 15 тыс. деталей для F-35, которые отправили в строевые части под неправильной маркировкой, из-за чего их не приняла система материально-технического обеспечения F-35. Это может показаться несущественным, обслуживание истребителя – это очень затратное занятие и если происходит какой-то сбой, расходы получаются колоссальными. Пока в ВВС США все заточено под F-16 и F-15, а в ВМС – под F/A-18.

C F-35 специалисты не могут быстро принять и установить детали на самолеты, в итоге рабочий день техников приходится увеличивать и платить им больше денег.

До этого Пентагон уже потратил $183 млн, чтобы решить эту проблему, но ничего не получилось.

F-35 "высосал" уже настолько космические суммы в бюджете, что некоторые сенаторы-демократы даже потребовали возместить налогоплательщикам часть средств, потраченных Министерством обороны США.

Поставка деталей – не единственная проблема F-35. Истребитель очень не любит грозу, поэтому на аэродромах самолеты ставят под специальные громоотводы.