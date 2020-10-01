Минобороны Карабаха сообщило о сбитом вертолете Азербайджана

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В ведомстве заявили, что судно разбилось на территории другого государства

Министерство обороны Карабаха заявило, что армия НКР сбила азербайджанский вертолет. Об этом стало известно сегодня, 1 октября.

Борт рухнул на территории Ирана, сообщает РИА Новости".

Позднее в Минобороны Азербайджана опровергли информацию об уничтожении вертолета.

Также представитель пресс-службы карабахской армии Сурен Сарумян сообщил, что за прошедшие сутки силы Азербайджана потеряли 29 бронемашин и 11 БПЛА. Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировался в соцсетях.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил ранее, что республика считает Нагорный Карабах частью своей территории, поэтому готова воевать до того момента, пока не будет восстановлена ее территориальная целостность. Также он указал на то, что азербайджанская армия полностью укомплектована и может решить вопрос по Карабаху без привлечения иностранных сил.

Егор МАЛКОВ

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