Азербайджан выдвинул ультиматум по Карабаху

Азербайджан выдвинул ультиматум по Карабаху
Ильхам Алиев. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Условие прекращения боев одно, но принципиальное

Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией и готов биться за него до окончательного восстановления целостности своих границ. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 30 сентября.

По его словам, армия республики полностью укомплектована и может без внешней помощи и иностранных наемников решить этот вопрос. Поэтому условия, которые выдвинул армянский премьер Никол Пашинян – а их, по словам Алиева, целых семь, Азербайджан отвергает.

Сейчас, по данным Алиева, в Карабахе идут "ожесточенные бои". Баку готов к мирному урегулированию конфликта, но при непременном выполнении единственного принципиального условия: война прекратится, если Ереван полностью выведет свои вооруженные силы из Нагорного Карабаха.

"Безоговорочный вывод ВС Армении из оккупированных территорий. Если армянское правительство исполнит это условие, бои прекратятся, наступит мир", – передает РИА "Новости". 

Ранее в Ереване допустили признание независимости Нагорного Карабаха. Это открывает возможность задействовать механизмы ОДКБ для защиты самопровозглашенной республики. В Баку немедленно отреагировали, заявив, что признание суверенитета Карабаха станет точкой невозврата в разгоревшемся вооруженном конфликте.

Столкновения ВС Армении и Азербайджана возобновились 27 сентября. Армянская сторона обвинила также Турцию во вмешательстве в конфликт.

Николай ВИКТОРОВ

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