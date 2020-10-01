Против турецких дронов "Репеллент" оказался бессилен

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Репеллент" не справляются со своей задачей в Карабахе. Об этом пишет украинское издание Defense Express, а в качестве доказательства приводит видео министерства обороны Азербайджана, на котором дрон уничтожил "Репеллент" в зоне конфликта.

Судя по записи с камеры барражирующего боеприпаса на 30 секунде, это уже был второй удар, и беспилотник добивал систему РЭБ российского производства, поставленную Армении в рамках соглашения 2017 года.

Армяне купили "Репеллент" после обострения конфликта 2016 года, когда Азербайджан применил беспилотники. Такие же комплексы есть на вооружении российской армии, и в частности на территории военной базы в Гюмри. Кроме того, как уверяет Defense Express, ссылаясь на ОБСЕ, есть "Репелленты" и в Донбассе.

Эта система, разработанная в Научно-техническом центре радиоэлектронной борьбы, засекает малоразмерные беспилотники на расстоянии до 30 километров, а затем включает подавляющие сигналы и выводит БПЛА из строя.

Стоит отметить, что турецкие Bayraktar TB2, которые использует Азербайджан, обладают размахом крыльев 12 метров, и их нельзя отнести к малоразмерным беспилотникам, для борьбы с которыми и предназначен "Репеллент".