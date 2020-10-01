Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Рубль вошел в тройку самых обвалившихся валют
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
Основным заинтересованным лицом в участии Турции в вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха является Запад, а вовсе не Анкара. Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По его словам, турецкие власти одержимы идеей возрождения Османской империи, поэтому и лезут "в различные конфликты в надежде усилить влияние". Однако от вторжения Анкары в пределы древнего Арцаха выгоду приобретет коллективный Запад, который стремится увеличить число очагов нестабильности у границ России.
"Турки – это пушечное мясо, они будут все делать, они попытаются создать Османскую империю, а Запад что получает? Опять бьет Россию на Южном Кавказе", – подчеркнул Владимир Вольфович.
Политик считает, что если сейчас не остановить Анкару, она пойдет и дальше курсом по экс-советским республикам – в Туркмению, Узбекистан, чтобы взорвать ситуацию в Афганистане.
Ранее сегодня лидеры РФ Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта вокруг НКР прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
Не успел документ появиться в СМИ, как пришла ответка из Анкары. Президент Турции Реджеп Тайи Эрдоган объявил, что Москва, Париж и Вашингтон, которые составляют Минскую группу ОБСЕ по урегулированию карабахской проблемы, ничего не сделали за 30 лет, а сегодня пытаются "найти путь к перемирию на фоне происходящих негативных событий, и это недопустимо".
По его словам, вопрос можно решить единственным путем –
"оккупанты должны покинуть эти территории".
Главы трех государств требуют остановить кровопролитие, а лидер Турции считает, что Азербайджан должен "отрезать пуповину" и решить проблему самостоятельно
Противостояние развернется между российской и турецкой стороной