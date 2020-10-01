"Поставки оружия неприемлемы": Армения отозвала посла в Израиле

В Ереване возмутились сотрудничеством Иерусалима с Баку

Армения решила вернуться своего посла из Израиля на родину. Причиной такого неожиданного решения стал тот факт, что, по заявлению Еревана, Иерусалим продает Баку сверхсовременное оружие. Об этом сообщила пресс-секретарь местного МИД Анна Нагдалян.

Как передает РИА "Новости" слова дипломата, для Армении "неприемлемы поставки оружия" в данное время, когда Азербайджан при помощи Турции ведет себя агрессивно по отношению к Нагорному Карабаху 

Вот уже несколько дней между Арменией и Азербайджаном идут военные столкновения. Обе страны обвиняют друг друга в боевых атаках и обстрелах мирного населения. 

При этом на Западе полагают, что война может перекинуться на Россию. 

Полина ИВАНОВА

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