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Армения решила вернуться своего посла из Израиля на родину. Причиной такого неожиданного решения стал тот факт, что, по заявлению Еревана, Иерусалим продает Баку сверхсовременное оружие. Об этом сообщила пресс-секретарь местного МИД Анна Нагдалян.
Как передает РИА "Новости" слова дипломата, для Армении "неприемлемы поставки оружия" в данное время, когда Азербайджан при помощи Турции ведет себя агрессивно по отношению к Нагорному Карабаху
Вот уже несколько дней между Арменией и Азербайджаном идут военные столкновения. Обе страны обвиняют друг друга в боевых атаках и обстрелах мирного населения.
При этом на Западе полагают, что война может перекинуться на Россию.
Главы трех государств требуют остановить кровопролитие, а лидер Турции считает, что Азербайджан должен "отрезать пуповину" и решить проблему самостоятельно
Противостояние развернется между российской и турецкой стороной