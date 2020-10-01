Противостояние развернется между российской и турецкой стороной

Вооруженный конфликт, который снова развязался в Нагорном Карабахе не обернется ничем хорошим. Многие на Западе могут расценить его как мелкое столкновение, однако, пишут американские журналисты, все может иметь существенные последствия для энергетических рынков, а также России и Турции.

Как пишет Bloomberg, война между Арменией и Азербайджаном вполне может перекинуться на территории двух этих государств. Раньше конфликты, которые по заявлению журналистов развязывала азербайджанская сторона, легко удавалось тушить противникам. По оценкам американской разведки, в случае серьезного противостояния победу бы наверняка одержала Армения из-за поддержки России.

Однако сейчас ситуация более напряженная, чем кажется на первый взгляд, указывает издание. Другие страны практически не пытаются вмешаться в конфликт. В последний раз этим занималась Минская группа под предводительством России, США и Франции, но в 2010 году подобные попытки потерпели неудачу.

"Самый опасный момент в ходе новой вспышки заключается в том, что Турция и Россия активно поддерживают противоположные стороны", – пишет журналист Джеймс Ставридис.

Сейчас гасить конфликт некому, указано в статье: Вашингтон занят выборами,Евросоюз поглощен развязкой Брексита, а Россия и Турция стоят на противоположных сторонах в Сирии и Ливии. НАТО заявляет, что конфликт между странами следует прекратить, но никаких действий на этот счет не предпринимает.

В случае, если дело обернется серьезным противостоянием, ситуация на энергетическом рынке может оказаться плачевной – у Азербайджана есть крупные месторождения нефти, а также "уязвимые трубопроводы", расположенные неподалеку от армянских границ.

Автор статьи в конце отмечает, что урегулирование конфликта в Карабахе потребует "болезненных компромиссов, которыми придется уравновешивать радикально противоположные принципы", что менее вероятно, чем маленькая война с большими последствиями.