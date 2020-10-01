Супруга премьер-министра Армении полагает, что нет ничего благороднее, чем умереть за Родину

Перед поездкой в Нагорный Карабах Никол Пашинян заявил своей супруге Анне Акопян, что их сын отправился мобилизационный резерв, подготовленный специально для участие в военном конфликте. Об этом она рассказала во время встречи с женщинами-депутатами Нагорного Карабаха.

Акопян считает, что нет поступка более благородного, чем умереть за Родину. Перед тем, как наследник отправился, признается Анна, она не знала, как будет разворачиваться ситуация в Карабахе, поэтому дала ему напутствие "на всю жизнь", пишет Sputnik Армения. Однако, как выяснилось, пока необходимости в задействовании такого резерва нет.

Супруга Пашиняна заявила, что сейчас для Армении наступил переломный момент, во время которого народ может надеяться только на себя, указывает телеканал "360".