НАТО готовит "почву" для истребителей F-35

Самолеты-разведчики ВМС Великобритании во время своих полетов над Черным морем просканировали частоты российского комплекса С-400 в Крыму. Таким образом, как пишет журнал The National Interest, военные НАТО попытались выяснить уязвимости в работе ЗРК, чтобы истребители F-35 могли подойти поближе, не рискуя быть сбитыми. Кроме того, британцы успешно ставят помехи радиолокационным системам.

Ранее аналогичную работу делали экипажи американских самолетов над Средиземным морем вблизи базы Хмеймим, где также на боевом дежурстве находятся С-400.

По мнению NI, российским военным придется предпринимать какие-то меры для "затыкания этих брешей" и ликвидации "недостатков" зенитно-ракетного комплекса. В данный момент С-400 и С-300 действуют в связке, что позволяет повысить эффективность ПВО, однако этого уже недостаточно.

Американский журнал повторяет известное предположение западных военных экспертов, что радар С-400 может сопровождать стелс-цели, но не факт, что их удастся захватить, чтобы осуществить пуск на поражение. Тем не менее, система вызывает большое беспокойство у США, так как в противном случае они бы не "завернули" поставку F-35 Турции, которая купила С-400. В Пентагоне опасаются, что изучив возможности американского истребителя, российские специалисты научатся его сбивать.