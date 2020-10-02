Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Рубль вошел в тройку самых обвалившихся валют
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, в ходе которых предупредил их об угрозе международного конфликта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.
Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что необходимо срочно добиться прекращения боевых действий без каких-либо задержек и предварительных условий, так как конфликт перерасти в "тяжелую фазу".
Ранее Минобороны Армении рассказало о многочисленных разрушениях гражданской инфраструктуры в Степанакерте. Есть раненые, кроме того, пострадала служба чрезвычайной ситуации. Телеграм-канал WarGonzo опубликовал кадры пожарной части после обстрела.
Главы трех государств требуют остановить кровопролитие, а лидер Турции считает, что Азербайджан должен "отрезать пуповину" и решить проблему самостоятельно
Трубопроводная сеть в Балтийском море в перспективе может значительно расшириться