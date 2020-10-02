В Азербайджане узнали о проблемах в армянской армии

Ереван отправляет на фронт женщин. Первый женский батальон уже сформирован. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

По его данным, армянская армия понесло значительные потери в первые дни столкновений в Нагорном Карабахе. Кроме того, многие граждане просто отказываются брать в руки оружие. Чтобы восполнить недостаток военнослужащих в армии, власти Армении обратились к местным женщинам, рассказал Даргяхлы.

"Министерством обороны Армении уже сформирован женский батальон, который в настоящее время укомплектовывается личным составом", - сообщили в военном ведомстве Азербайджана.

В свою очередь, армянские военные докладывают о потерях азербайджанской стороны, в частности, о двух сбитых 2 октября военных самолетов-беспилотников.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился в конце прошлой неделе. С обеих сторон, а также среди мирного населения Нагорного Карабаха есть жертвы. в пятницу, 2 октября, под обстрел попали российские журналисты и певица. Армянские Вооруженные силы приведены в состояние полной боевой готовности.