В Киеве мечтают о поражении России в войне с НАТО

Бывший заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, который в настоящее время является ректором Одесского университета внутренних дел, заявил, что мечтает увидеть украинский флот на боевых стрельбах вместе с НАТО в акватории вблизи российского Кронштадта, в бухте Невская Губа.

Об этом силовик написал на свой странице в Facebook. Учитывая, что Кронштадт – это база Балтийского флота, такой вариант возможен в двух случаях: если Россия войдет в НАТО или если НАТО одержит победу над Россией. Вероятно, Аброськин мечтает о победе украинского флота над российским.

Ректор Одесского университета напомнил, что недавно украинцы получили новую базу в порту Южный в 30 километрах от Одессы. Накануне в нем торжественно подняли флаг ВМС Украины, а на церемонии присутствовал контр-адмирал Алексей Нейжпапа.

В 2014 году Украина лишилась большинства военных кораблей, и фактически у нее остались лишь буксиры и катера. Ранее США разрешили продажу Украине 16 подержанных катеров Mark VI за $600 млн. Эти корабли вместе с катерами "Гюрза" и должны стать основой ВМС Украины. Также Киев планирует строить корветы, однако пока они есть лишь на чертежах.