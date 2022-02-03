Уничтоженный в Сирии "Черный ястреб" Пентагона попал на видео и фото

Уничтоженный в Сирии "Черный ястреб" Пентагона попал на видео и фото
Фото: US Army / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Американцы потеряли боевой вертолет в ходе спецоперации по ликвидации игиловца

В соцсетях распространяются фото и видео уничтоженного американцами собственного многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk после падения в Сирии. Предполагается, что военные США потеряли "Черного ястреба" в ходе ночной операции по ликвидации Пентагоном лидера запрещенной в РФ террористической организации "ИГИЛ*" Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

"Вертолет, получив механические повреждения, совершил вынужденную посадку в окрестностях города Джиндерес на севере провинции Алеппо, и после эвакуации экипажа был уничтожен с воздуха", – сообщает телеграм-канал "Вестник Дамаска".

Авторы страницы публикуют целый ряд фотографий с места события. Кроме того, там представлены и кадры развалин дома, который был основной целью операции американцев.


Отмечается, что пентагоновцы осуществили высадку десанта в населенном пункте Атма в провинции Идлиб, расположенной на границе с Турцией.

"В результате ночного боя, длившегося более двух часов, было убито 13 человек, в том числе 6 детей и 4 женщины", – пишут авторы.

Напомним, ранее в четверг, 3 февраля, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уведомил об успешно проведенной спецоперации на северо-западе САР. Американское военное ведомство отчиталось, что пострадавших среди граждан США нет.

Позже и Белый дом подтвердил проведение Петагоном "успешной контртеррористической" операции по ликвидации игиловского главаря.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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