Анкара нашла предлог для новой операции против курдов

Анкара провела воздушную операцию на территории Сирийской Арабской республики и Ираке из-за "отказа" Российской Федерации от выполнения своих обещаний по отводу формирований курдов от границы республики, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства заявил, что именно Москва ответственна за очистку от радикальных формирований северного Ирака с САР – в 2019 году Кремль подписал с Анкарой соответствующее соглашение в Сочи. Турецкая сторона, добавил Эрдоган, не считает, что РФ выполнила взятый на себя долг.

"Мы же заявляем, что не станем хранить молчание против терроризма и примем меры, если увидим бездействие", – добавил Эрдоган.

Президент Турции уточнил, что Анкара атаковала террористические формирования в Кобани – войска будут продолжать операцию в отношении формирований курдов как с воздуха, так и с помощью сухопутных сил.

Напомним, в 2019 году Эрдоган объявил о проведении операции "Источник мира" для формирования буфера, который послужил бы защитной зоной для границы Турции. В том же году РФ и Турция подписали в Сочи соглашение о меморандуме с договоренностью о проведении общих мероприятий по урегулированию обстановки в САР. В конце октября в российском оборонно ведомстве заявили, что курды уже отвели свои вооруженные подразделения, с 1 ноября стороны приступили к патрулированию территории восточнее Евфрата. В 2022 году Анкара заявила, что расширяет буферную зону.