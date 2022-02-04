Военные России и Белоруссии устроили "танковую карусель" на полигоне в Бресте – видео

Военные России и Белоруссии устроили "танковую карусель" на полигоне в Бресте – видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Москва и Минск готовятся к масштабным маневрам на западном фланге

Военные подразделения Союзного государства России и Белоруссии провели совместные учения с использованием боевой авиации, танков, артиллерии, парашютного и беспарашютного десанта. По легенде, они освобождали захваченный террористами населенный пункт. Но в действительности все было похоже на отражение атаки хорошо вооруженного противника.

Для проведения маневров был выбран полигон Брестский. Обычно его используют для обучения десантников, но в этот раз там отрабатывали взаимодействие различных родов войск, сообщает "Спутник".

По технике и живой силе противника с воздуха били Як-130, Су-25 и Ми-24. На земле врагу противостояли артиллеристы со 152-мм самоходными гаубицами 2С3М "Акация", 120-мм самоходными установками 2С9 "Нона-С", реактивными батареями систем залпового огня БМ-21 "Град", минометами 2С12 "Сани" и 2Б23 "Нона-М1".

Одновременно бой с противником вели десантники на управляемых парашютах и танкисты. Последние отработали боевой прием, получивший название "танковая карусель". Он позволяет вести беспрерывный обстрел по позициям противника. Боевые машины выстраиваются в цепь. Пока одна ведет огонь, другая находится в режиме разведки, выявляя новые цели, а третья остается в режиме ожидания, готовая тут же вступить в бой.

Командование, в том числе наблюдавшие за маневрами министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин, остались довольны уровнем взаимодействия союзных войск. Учения под Брестом прошли в рамках подготовки к масштабным учениям "Союзная решимость", которые пройдут в Белоруссии с 10 по 20 февраля. Накануне стало известно, что вся российская техника, которая будет задействована в маневрах, может затем достаться Минску.

Источник: Спутник.Беларусь ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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