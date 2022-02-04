Телеведущий обещал обнародовать неожиданные ответы и эксклюзивные заявления бацьки

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев рассказал о презентах, которые ему обещал президент Белоруссии Александр Лукашенко, с которым он сегодня провел почти двухчасовое интервью и после еще полчаса общался "на ногах".

Российский публицист пошутил, что его в Минске нагрузили подарками, передает телеграм-канал агентства БЕЛТА, выложив соответствующее видео.

"Три золотых слитка, два ларца изумрудов, бриллиантов. Еще обещали именной танк", – с юмором поведал Соловьев.

Его слова о предложении презентовать личную боевую машины подтвердила пресс-секретарь бацьки: "Танк точно".

Как отметили в агентстве, после разговора журналист выглядел весьма бодро.

А вот телеграм-канала "Пул Первого" выложил фото Соловьева с Лукашенко, на котором Александр Григорьевич с интересом заглядывает в телефон своего интервьюера. Авторы аккаунта обещали позже сообщить, какое видео журналист показывал белорусскому лидеру.

Позже сам Соловьев у себя в Сети назвал диалог с Лукашенко "огненным разговором". "Острые вопросы, неожиданные ответы и эксклюзивные заявления", заинтриговал он.

