Лукашенко предложил журналисту Соловьеву танк - СМИ

Лукашенко предложил журналисту Соловьеву танк - СМИ
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
продолжениеЛукашенко рассказал Соловьеву причину его появления с автоматом в Минске
Телеведущий обещал обнародовать неожиданные ответы и эксклюзивные заявления бацьки

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев рассказал о презентах, которые ему обещал президент Белоруссии Александр Лукашенко, с которым он сегодня провел почти двухчасовое интервью и после еще полчаса общался "на ногах".

Российский публицист пошутил, что его в Минске нагрузили подарками, передает телеграм-канал агентства БЕЛТА, выложив соответствующее видео.

"Три золотых слитка, два ларца изумрудов, бриллиантов. Еще обещали именной танк", – с юмором поведал Соловьев.

Его слова о предложении презентовать личную боевую машины подтвердила пресс-секретарь бацьки: "Танк точно".


Как отметили в агентстве, после разговора журналист выглядел весьма бодро.

А вот телеграм-канала "Пул Первого" выложил фото Соловьева с Лукашенко, на котором Александр Григорьевич с интересом заглядывает в телефон своего интервьюера. Авторы аккаунта обещали позже сообщить, какое видео журналист показывал белорусскому лидеру.

Позже сам Соловьев у себя в Сети назвал диалог с Лукашенко "огненным разговором". "Острые вопросы, неожиданные ответы и эксклюзивные заявления", заинтриговал он.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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