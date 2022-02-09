Оказалось, новобранцы готовы веовать лишь в мирное время

В американских социальных сетях появился новый тренд – вирусными на этот раз оказались ролики про предполагаемую войну с Российской Федерацией. Молодые люди снимают забавные видео, обыгрывая тему о противостоянии двух ведущих военных держав.

Так, новобранцы собираются на службу в пехотинцы, чтобы служить Родине – с решительным видом заправляют военную форму, подтягивают ремни и зашнуровывают ботинки.

Ирония заключается в том, что, по мнению авторов забавных видео, весь воинский дух солдаты, которые решили отправиться добровольно на службу, демонстрируют лишь в мирное время. А если запахнет порохом – передумают, соберут вещи и уедут домой. Или же просто откажутся ехать за тридевять земель, не желая встречаться с опасным противником.

А заканчиваются все ролики традиционным "нет-нет-нет". К примеру, один молодой человек обыграл известный в Штатах мем. После того, как он выяснил, что воевать придется с Россией, заявил: "Может быть, я найду себе выберу себе дверь".

Еще одна пользовательница соцсетей записала вирусный ролик на ту же тему.

"Пожалуйста! Никому сейчас не нужна никакая война", – подписала ролик автор.

Кстати, Сухопутные силы США запретили личному составу пользоваться TikTok на телефонах, выдаваемых государством – из соображений безопасности. В Пентагоне уверены, что КНР, где разработали популярнейшее приложение, таким образом могут следить за потенциальным противником. Хотя пару лет назад американская армия пользовалась TikTok для привлечения молодежи в свои ряды. Позднее, правда, администрация Байдена пошла на некоторые послабления, установив ряд ограничений.