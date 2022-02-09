Столтенберг одобрил приглашение Украины и Грузии на саммит НАТО

Столтенберг одобрил приглашение Украины и Грузии на саммит НАТО
Йенс Столтенберг. Фото: M. Popow via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
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Мероприятие запланировано на июнь 2022 года

Саммит стран-членов НАТО – подходящая площадка для общения с партнерами альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя возможность участия в мероприятии лидеров Украины и Грузии.

Он не стал отвечать на вопрос, готовы ли в Брюсселе рассматривать вопрос о присоединении Киева к организации, пока не урегулированы претензии Украины по Крыму. Но напомнил, что все члены НАТО выступают за то, что любая страна может стать членом альянса, если этого пожелает ее население.

Что касается участия стран, не входящих в блок, в официальных мероприятиях НАТО, то Столтенберг это одобряет. В частности, считает, что руководство Украины и Грузии может присоединиться к лидерам стран альянса в Мадриде 29-30 июня. Хотя не исключено, что какая-то часть саммита пройдет без посторонних.

"Нам нужно еще определиться с точным форматом",

– пояснил генсек в интервью La Vanguardia.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что президентов Грузии и Украины надо позвать на саммит НАТО и сделать это должен лично Столтенберг. Это, по его мнению, должно продемонстрировать миру поддержку, которую эти страны получают от альянса. В январе представители Киева и Тбилиси уже получали приглашение присутствовать на заседании глав оборонных ведомств стран НАТО.

Напомним, нерасширение НАТО на Восток – один из ключевых моментов в инициативе России по гарантиям безопасности. Пока, считают в Кремле, Запад игнорирует озабоченности Москвы.

Источник: La Vanguardia ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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