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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев прекрасно знал о намерении НАТО принять в свои ряды страны бывшего социалистического блока. Об этом рассказал советник бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик.
По его словам, в мае 1990 года у него от имени немецкого руководителя состоялся "доверительный разговор" с Горбачевым. Советский лидер хотел узнать, зачем Германии поддерживать НАТО, если у Москвы с Берлином и Западом в целом установились партнерские и дружеские отношения.
В ответ Тельчик пояснил, что после объединения Германия стала крупнейшей страной в Европе с точки зрения экономики и численности населения. Но ее окружают девять других стран, в том числе такие как Польша, Чехия, Франция.
"Принимая во внимание историю и опыт (отношений – прим.ред.) с Германией, им лучше сосуществовать с нами, если мы будем в одном союзе. Поэтому нам нужна НАТО ради самих себя",
– вспомнил Тельчик аргументы, которые привел Горбачеву в 1990 году, передает РИА "Новости".
Напомним, Польша, Венгрия и Чехия вошли в состав НАТО в 1999 году. После этого Североатлантический блок расширялся еще 4 раза. По словам советницы экс-президента США Рональда Рейгана, Запад, действительно, воспользовался атмосферой доверия, возникшей на рубеже 90х годов, и обманул Горбачева.
Гарантии непродвижения НАТО на Восток – один из основных пунктов в российской инициативе по безопасности, которую Москва передала в Вашингтон и Брюссель в декабре 2021 года. В начале февраля Запад представил письменный ответ на предложение России, но, как отметил президент РФ Владимир Путин, ключевые озабоченности Москвы были проигнорированы.
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