Как он посмел: Макрон взбесил британцев "частными обещаниями" Путину

Как он посмел: Макрон взбесил британцев "частными обещаниями" Путину
Фото: Marc Vorwerk / SULUPRESS.DE / www.globallookpress.com
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На президента европейского государства посыпались оскорбления от разгневанной публики

Французский лидер Эммануэль Макрон позволил себе дать "частное обещание" президенту Российской Федерации Владимиру Путину, с которым у него ранее состоялись переговоры в Кремле. Такого мнения придерживаются британские средства массовой информации, осветившие недавнюю встречу лидеров РФ и Франции.

Главная претензия британских медиа заключается в неслыханной, на их взгляд, дерзости и вольности Макрона, предложившего Путину закрепить за Украиной внеблоковый нейтральный статус, который бы исключал возможность вступления Киева в Североатлантический альянс. Однако Макрон "ни с кем не вел консультаций" на эту тему и действовал, исходя из личной инициативы, заявил один из высокопоставленных источников в британском правительстве.

Лондон вольность Парижа возмутила – на Даунинг-стрит считают, что французская сторона "вышла за рамки позиций НАТО", так как Макрон не является уполномоченным лицом, которое могло бы решать вопросы, связанные с Альянсом, а также принимать  практические решения на этот счет.

Позицию властей в полной мере разделили британские читатели, которые назвали Макрона "маленьким Наполеоном".

"А у Франции и у этого маленького человека есть какой-то реальный вес на международной политической арене? Сомневаюсь", "Маленький Наполеон. Желает он, видите ли. Его визит  приобрел для "киевского цыпленка" совершенно иной смысл. До сих пор Путин трясется от смеха", "Хах. Да всем плевать, что хочет сказать эта мелкая, скользкая бабулька", "И Франция, и ЕС выглядят откровенно слабыми. Возможно, они оба выйдут из НАТО и покажут всем свою военную мощь? Будет выглядеть забавно", "Грядет очередное Ватерлоо Макрона", – пишут в комментариях читатели.

По мнению политолога Ивана Коновалова, НАТО не оставит без внимания несогласованную инициативу Макрона и нанесет по нему политический удар.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость339967
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Так о чем и речь. В России все давно знают - вести переговоры можно и нужно исключительно с США.
Остальные ничего не решают - только тявкают ежедневно :)
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