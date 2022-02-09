Лидер Франции пытается примерить на себя роль великого Шарля де Голля

Несогласованная с НАТО инициатива, предложенная главе России Владимиру Путину, о предоставлении Украине нейтрального статуса обернется боком для президента Франции Эммануэля Макрона. По нему могут нанести политический удар. С таким прогнозом выступил директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

По его мнению, лидер Пятой Республики сделал свое предложение, исходя из политической конъюнктуры – он должен продемонстрировать своему электорату, что именно он первым принес пальмовую ветвь мира.

"Его, конечно, политически затопчут ногами и укажут ему на его место в рамках НАТО и Евросоюза и на этом все закончится. Но свою роль он сыграл. Тем более у него выборы скоро. Своим избирателям он показал, что хотел принести мир", – сказал "Ленте.ру" военный эксперт.

Он предположил, что Макрон хочет примерить на себя роль экс-президента Франции Шарля де Голля, делая предложение по Украине. Однако у него для этого не хватает некоторых качеств, считает эксперт. Коновалов напомнил, что великий французский лидер действовал самостоятельно и выгнал альянс из Парижа в Брюссель. Правда, заметил он, для де Голля все закончилось плачевно – "в отместку была устроена студенческая революция" и герой Сопротивления лишился президентства.

Что касается непосредственно инициативы Макрона, по мнению политолога, она бы устроила всех.

"Украина с нейтральным статусом закончила бы тот пояс буферов между Россией и НАТО, в который также входят Финляндия и Белоруссия", – пояснил Коновалов.

Такое решение снизило бы накал в мировом сообществе и восстановило баланс сил в Европе, полагает он.

Ранее британская Daily Mail сообщила, что Макрон во время переговоров с Путиным, которые состоялись 7 февраля в Кремле, якобы сделал ему несколько предложений, которые не были согласованы с партнерами Франции. В частности, он предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, таким образом, исключив для нее возможность вступления в Североатлантический блок, сообщает "Свободная пресса".