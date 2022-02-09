"Затопчут ногами": Макрону предрекли удар от НАТО за предложение Путину по Украине

"Затопчут ногами": Макрону предрекли удар от НАТО за предложение Путину по Украине
Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Лидер Франции пытается примерить на себя роль великого Шарля де Голля

Несогласованная с НАТО инициатива, предложенная главе России Владимиру Путину, о предоставлении Украине нейтрального статуса обернется боком для президента Франции Эммануэля Макрона. По нему могут нанести политический удар. С таким прогнозом выступил директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

По его мнению, лидер Пятой Республики сделал свое предложение, исходя из политической конъюнктуры – он должен продемонстрировать своему электорату, что именно он первым принес пальмовую ветвь мира.

"Его, конечно, политически затопчут ногами и укажут ему на его место в рамках НАТО и Евросоюза и на этом все закончится. Но свою роль он сыграл. Тем более у него выборы скоро. Своим избирателям он показал, что хотел принести мир", – сказал "Ленте.ру" военный эксперт.

Он предположил, что Макрон хочет примерить на себя роль экс-президента Франции Шарля де Голля, делая предложение по Украине. Однако у него для этого не хватает некоторых качеств, считает эксперт. Коновалов напомнил, что великий французский лидер действовал самостоятельно и выгнал альянс из Парижа в Брюссель. Правда, заметил он, для де Голля все закончилось плачевно – "в отместку была устроена студенческая революция" и герой Сопротивления лишился президентства.

Что касается непосредственно инициативы Макрона, по мнению политолога, она бы устроила всех.

"Украина с нейтральным статусом закончила бы тот пояс буферов между Россией и НАТО, в который также входят Финляндия и Белоруссия", – пояснил Коновалов.

Такое решение снизило бы накал в мировом сообществе и восстановило баланс сил в Европе, полагает он.

Ранее британская Daily Mail сообщила, что Макрон во время переговоров с Путиным, которые состоялись 7 февраля в Кремле, якобы сделал ему несколько предложений, которые не были согласованы с партнерами Франции. В частности, он предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, таким образом, исключив для нее возможность вступления в Североатлантический блок, сообщает "Свободная пресса".

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость339854
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Гость339853
Украина уже была в нейтральном статусе до 2014 года и чем все закочилось ? Потере Крыма и войной в Донбасе. Нет уж. Дважды на грабли не наступаем
макарон из нетвердых сортов пашеницы
шо, таки, от него хочите?
Гость339854
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Гость339853
Украина уже была в нейтральном статусе до 2014 года и чем все закочилось ? Потере Крыма и войной в Донбасе. Нет уж. Дважды на грабли не наступаем
грабли в очко красавицы помогут
Гость339853
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Украина уже была в нейтральном статусе до 2014 года и чем все закочилось ? Потере Крыма и войной в Донбасе. Нет уж. Дважды на грабли не наступаем
Гость339828
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Умистера Бина больше шансов
гость
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До Шарля де Голля ему как до Пекина раком
1
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